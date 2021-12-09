Проверку на устойчивость к коррупции введут для госслужащих в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанских госслужащих ждет проверка на коррупционную устойчивость - об этом на онлайн-брифинге в СЦК сообщил глава антикора Марат Ахметжанов. Проверка войдет в концепцию антикоррупционной политики на 2022–2026 годы, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Ахметжанова, внедряемая в Казахстане проверка называется Integrity Check - проверка на коррупционную устойчивость.

«Антикоррупционной службой в рамках Концепции антикоррупционной политики на 2022–2026 годы в целях минимизации коррупции планируется проведение проверки на коррупционную устойчивость (Integrity check), что позволит своевременно выявлять и увольнять недобросовестных служащих.

Зачем ждать, когда он совершит преступление и нанесет ущерб государству, когда можно законными дисциплинарными мерами и с наименьшими затратами пресечь это на корню», - заявил глава АПК.

Также Концепцией предусмотрена система оценки министров и акимов. Ахметжанов добавил, что все эти системы оценки будут внедряться на проектной основе.

Напомним, что сегодня главу АПК спросили – действительно ли главных фигурантов дела Астана LRT ищет Интерпол, поскольку казахстанские депутаты заявили, что родственники подозреваемых «спокойно живут в Нью-Йорке».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946119-proverku-na-ustoychivost-k-korruptsii-vvedut-dlya-gossluzhaschih-v-kazahstane/