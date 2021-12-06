Чиновники отказались от служебных авто и пересели на такси в ЗКО

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Государственные служащие областных управлений и аппарата акима Уральска отказались от служебных автомобилей. Сейчас они пользуются услугами специально созданной службы такси, передает корреспондент NUR.KZ.

Идею создания такси комфорт-класcа впервые озвучил глава Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.

Он подчеркнул, что при акимате региона имеется автопарк на 47 автомобилей. Ежемесячные расходы на обслуживание и содержание машин составляют около 10 миллионов тенге. В эту сумму входят запчасти, ГСМ, заработная плата водителям.

"24 областных управления и аппарат акима Уральска передали в службу такси 30 автомобилей. Все они в хорошем состоянии. С утра чиновники выезжают на работу, затем - обед, вечером едут домой.

Услуги такси оплачиваются из бюджета самих управлений. Заключаются договоры с ТОО "Акжайык такси". Итоговые суммы у каждого госучреждения разные - от 30 до 80 тысяч тенге. Планируем, что в год на услуги такси у госучреждений будет уходить около 15 миллионов тенге", - сообщил заместитель председателя правления АО СПК "Aqjaiyq" Мейрбек Нуркен.

В службе такси отметили, что у них имеется центр технического осмотра, автомойка и медцентр.

"У нас имеются 10 машин Chevrolet Cobalt и 17 машин комфорт-класса марок KIA, Toyota. Водители перед выездом проходят техосмотр и медицинское освидетельствование, мы приобрели страховые полисы для водителей и пассажиров. В будущем планируем оказывать услуги и физлицам. Для этого создали мобильное приложение", - отметил управляющий директор службы такси Рустам Султанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945466-chinovniki-otkazalis-ot-sluzhebnyh-avto-i-pereseli-na-taksi-v-zko/