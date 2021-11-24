Токаев подписал закон о перераспределении полномочий между госорганами

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал закон, в соответствии с которым правительство, министерства и акиматы передадут друг другу часть полномочий. Об этом сообщает Акорда на своем официальном сайте.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления. Текст закона публикуется в печати", – говорится в сообщении на сайте президента.

Отметим, что закон был передан на подпись главе государства еще пару недель назад – когда он прошел процедуру принятия парламентом.

Законом вносятся изменения и дополнения в 46 законодательных актов страны, включая бюджетный и уголовно-исполнительный кодексы.

"Закон предусматривает повышение эффективности деятельности государственного аппарата и качества оказания государственных услуг. Также будет усилена самостоятельность и ответственность центральных и местных исполнительных органов.

Надеемся, что в дальнейшем закон окажет положительное влияние на развитие страны", – сказал на заседании сената его спикер Маулен Ашимбаев.

Законом предусматривается передача центральным исполнительным органам ряда полномочий от правительства:

Министерству национальной экономики – установление порядка составления и предоставления отчета о реализации стратегического плана,

Министерству финансов – утверждение квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании аудиторской деятельности.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития – утверждение порядка и требований к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры; межотраслевая координация деятельности государственных органов, обеспечивающих безопасность машин и оборудования,

Министерству торговли и интеграции – разработка и утверждение нормативных правовых актов в области регулирования торговой деятельности.

В свою очередь Министерству здравоохранения передаются полномочия:

по утверждению перечня заболеваний, которые могут быть признаны имеющими причинную связь с ядерными испытаниями;

утверждение перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных организациях образования и организациях образования с особым режимом содержания.

Министерство образования и науки получит полномочия по утверждению правил гарантирования образовательных кредитов, предоставляемых финансовыми организациями, и их размеров.

В рамках закона от центральных госорганов акиматам передаются некоторые функции:

от Министерства образования и науки – по проведению анализа потребностей обучающихся и воспитанников, подвергшихся бытовому насилию, в предоставлении специальных социальных услуг в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг;

от Министерства индустрии и инфраструктурного развития – по установлению дорожных знаков на въездах в пограничную зону.

Законом также наделяются дополнительными функциями Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, обороны, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943758-tokaev-podpisal-zakon-o-pereraspredelenii-polnomochiy-mezhdu-gosorganami/