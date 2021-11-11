Правительство, министерства и акиматы передадут друг другу часть полномочий

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Сенаторы приняли проект закона, предусматривающий передачу части полномочий между госорганами. Это позволит усовершенствовать систему госуправления, повысить самостоятельность и ответственность госорганов и оперативность принятия решений, передает корреспондент NUR.KZ.

Такие поправки содержатся в проекте закона по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в 46 законодательных актов Республики Казахстан, включая бюджетный и уголовно-исполнительный кодексы.

"Закон предусматривает повышение эффективности деятельности государственного аппарата и качества оказания государственных услуг. Также будет усилена самостоятельность и ответственность центральных и местных исполнительных органов. Надеемся, что в дальнейшем закон окажет положительное влияние на развитие страны", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Законопроектом предусматривается передача центральным исполнительным органам ряда полномочий от правительства страны:

Министерству национальной экономики - установление порядка составления и предоставления отчета о реализации стратегического плана,

Министерству финансов - утверждение квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании аудиторской деятельности.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития - утверждение порядка и требований к проведению досмотра пассажиров и лиц, посещающих объекты транспортной инфраструктуры; межотраслевая координация деятельности государственных органов, обеспечивающих безопасность машин и оборудования,

Министерству торговли и интеграции - разработка и утверждение нормативных правовых актов в области регулирования торговой деятельности.

В свою очередь Министерству здравоохранения передаются полномочия:

по утверждению перечня заболеваний, которые могут быть признаны имеющими причинную связь с ядерными испытаниями;

утверждение перечня заболеваний, препятствующих содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных организациях образования и организациях образования с особым режимом содержания.

Министерству образования и науки получит полномочия по утверждению правил гарантирования образовательных кредитов, предоставляемых финансовыми организациями, и их размеров.

В рамках законопроекта от центральных госорганов акиматам передаются некоторые функции:

от Министерства образования и науки - по проведению анализа потребностей обучающихся и воспитанников, подвергшихся бытовому насилию, в предоставлении специальных социальных услуг в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг;

от Министерства индустрии и инфраструктурного развития - по установлению дорожных знаков на въездах в пограничную зону.

Законопроектом наделяются дополнительными функциями Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, обороны, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941669-pravitelstvo-ministerstva-i-akimaty-peredadut-drug-drugu-chast-polnomochiy/