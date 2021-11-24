Амандык Баталов. Фото: facebook.com/AmandykBatalov

Амандык Баталов освобожден от должности акима Алматинской области. Об этом сообщается на сайте Акорды.

"Указом главы государства Баталов Амандык Габбасович освобожден от должности акима Алматинской области", - говорится в тексте документа.

Амандык Баталов занимал пост главы региона с августа 2014 года.

Он родился 22 ноября 1952 года в городе Нукус, то есть два дня назад ему исполнилось 69 лет.

Закончил Джамбульский гидромелиоративный строительный институт по специальности "инженер-гидротехник". Является мастером спорта по волейболу.

Трудовую деятельность начал с должности старшего прораба, был главным инженером, начальником СМУ-37 треста "Алмаатаотделстрой".

Работал инструктором Ленинского райкома Компартии Казахстана, секретарем обкома профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов, инструктором отдела строительства и городского хозяйства Алматинского горкома Компартии Казахстана.

Также возглавлял Жетысуский район Алматы. Занимал должность замакима Алматинской области, потом первого замглавы региона.

С августа 2014 стал акимом Алматинской области.

Теперь регион возглавил Канат Бозумбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943675-amandyk-batalov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-akima-amatinskoy-oblasti/