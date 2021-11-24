Назарбаев записал видеообращение к молодежи Казахстана (видео)

Нурсултан Назарбаев. Фото: Официальный Youtube-канал пресс-службы Елбасы

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе республиканского форума "Тәуелсіздік ұрпақтары" обратился с речью к молодежи, передает NUR.KZ.

"Дорогие друзья! Молодежь – это всегда самая активная, мобильная часть общества. Во все времена именно молодежь являлась катализатором исторических преобразований, а также стратегическим ресурсом благополучного будущего любой страны.

Особые надежды на молодое поколение возлагаются и в Казахстане. С первых дней независимости одним из главных приоритетов государственной политики была всесторонняя поддержка нашей молодежи.

За эти 30 лет мы смогли воспитать новую формацию людей, готовых брать на себя ответственность за судьбу Отчизны. Чтобы они были энергичны и образованы, физически и профессионально подготовлены, мобильны, более адаптированы к изменчивым социально-экономическим условиям современности.

Я неоднократно подчеркивал, что энергия, целеустремленность и инициативность молодежи являются залогом успешного развития Казахстана. Многие выдающиеся достижения в науке, бизнесе, культуре и спорте связаны с именами молодых казахстанцев.

Молодежь не остается в стороне от активного участия в общественно-политической жизни нашей страны. Молодые патриоты Казахстана укрепляют достижения независимого государства во всех сферах его деятельности.

Сегодня перед страной стоит масштабная задача - войти в тридцатку самых развитых государств мира.

Именно вы - молодежь Казахстана - проложите путь к этой цели и вы будете жить в эту эпоху, совершенно иную, нежели сейчас, преодолев все вызовы и угрозы. Уверен, что так и будет", - сказал Елбасы.

По мнению Первого Президента, у молодого поколения казахстанцев "есть четкое понимание того, что добиться личного успеха и общего процветания можно только активным участием в жизни своей страны".

"Общенациональные ценности, ориентиры, такие как взаимопомощь, толерантность и единство, сплачивают и молодежь, и все современное казахстанское общество.

Именно эти ценности были главным постулатом нашего развития в последние 30 лет. Именно благодаря этому Казахстан всегда был стабильным, внутренняя дружба между разными этносами сохранялась, мы уважали все религии и мы были вместе.

За 30 лет независимости мы построили процветающее государство, воплотив в реальность мечты наших предков.

Сегодня каждый из нас должен быть готов жить и работать ради Казахстана и его будущего. Я обращаюсь к молодежи Казахстана с призывом: созидайте, мечтайте, творите и любите, живите во благо нашей страны!

Вы - новые крылья независимого Казахстана!" - подчеркнул Назарбаев.

Напомним, накануне стало известно о том, что Назарбаев передаст свои полномочия в Nur Otan Токаеву.

В тот же день Елбасы высказался о пандемии коронавируса, а также озвучил Свод принципов "Семь столпов государственности".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943672-nazarbaev-zapisal-videoobraschenie-k-molodezhi-kazahstana-video/