Фото: elbasy.kz

Сегодня, выступая на расширенном заседании Политического совета партии "Nur Otan" Елбасы Нурсултан Назарбаев озвучил Свод принципов "Семь столпов государственности", сообщается на официальном сайте партии.

"Тридцатилетие Независимости мы празднуем достигнув значительных успехов. Нами построено сильное и успешное государство, сформировано единое и сплоченное общество.

Последовательная реализация рыночных реформ позволила создать эффективную и прочную экономическую систему.

И, самое главное. Мы воплотили многовековую священную мечту наших предков – провозгласили нашу Независимость, возродили, сохранили и укрепили нашу государственность.

Мы добились, чтобы суверенный Казахстан занял свое достойное место на карте мира. Только единство и целостность страны – залог успеха и процветания Казахстана в будущем.

За тридцать лет в Казахстане родилось более 9,5 миллионов наших сограждан.

Это – продвинутое, целеустремленное, высокообразованное и прогрессивно мыслящее новое поколение.

Считаю, что историческая миссия этого поколения заключается в сохранении нашей государственности и претворении в жизнь общенациональной идеи «Мәңгілік ел»", - сказал Елбасы.

В этой связи он предложил свод принципов «Семь столпов Государственности», которые станут ключевым ориентиром для казахстанцев в новую эпоху.

"Пусть молодое поколение примет их как мой призыв и наказ от Елбасы, руководителя страны, преодолевшего сложный, длинною в тридцать лет, путь созидания вместе с народом", - отметил Назарбаев.

Первое

Независимость – фундаментальная ценность каждого гражданина.

Долг казахстанца – уважая и воздавая должное нашей великой, уходящей корнями в прошлое, истории, чтить и ценить государственность, беречь ее как зеницу ока.

В мире еще столько национальностей и народностей, не имеющих собственных независимых государств. Поэтому кропотливый и созидательный труд всех казахстанцев за последние 30 лет будет золотыми буквами вписан в страницы отечественной истории.

Наша огромная, 9-я по величине в мире страна – это бесценно подлинное благо, дарованное Всевышним нашему народу.

Исполнение сокровенной мечты нашего народа возможно только в условиях Независимого государства и суверенитета нации. Мы должны постоянно помнить об этом.

Второе

Единство и согласие – незыблемая основа нашей государственности.

Этническое многообразие – это главное преимущество нашего народа, объединившегося в единую нацию.

По прошествии тридцати лет мы видим реальные плоды проводившейся взвешенной политики по сохранению и укреплению межэтнического согласия, обеспечению единства народа.

Значительным потенциалом по обеспечению межнационального согласия и мирного сосуществования под одним небом разных этносов, обладает Ассамблея народа Казахстана.

Чтить и соблюдать Конституцию, владеть государственным языком, уважать национальное ценности – долг каждого гражданина.

Только бережно приумножая наше единство и солидарность, мы сможем сохранить наш суверенитет и укрепить государственность.

Третье

Земля – бесценное наследие предков, достояние народа.

Нет ничего более святого чем родная земля. Для народа страна и земля – неразделимы. Каждая война в нашей истории велась только для защиты земли и страны.

С момента провозглашения Независимости Казахстана мы приложили все возможные усилия для международного признания и официального закрепления наших границ.

История человечества, события настоящего времени свидетельствуют о том, что спорные территории, как правило, приводят к войнам и кровопролитию (Нагорный Карабах, Крым, Грузия и др.).

С учетом этого я приложил все усилия чтобы уберечь подрастающее поколение от такого тяжелого по последствиям риска.

И теперь наш общий долг и обязанность – быть достойными наследниками своих предков, беречь и защищать нашу необъятную Родину, сохранить ее для наших потомков и будущих поколений.

Четвертое

Семья и традиции – основополагающие опоры общества.

Истоки истинного патриотизма начинаются с любви и уважения к семье и ее традициям, отечеству, месту где ты родился, живешь и созидаешь.

Семья – это уникальный институт воспитания подрастающего поколения, ключевое звено развитого общества.

Несмотря на то, что процесс глобализации изменил образ жизни и мировоззрение казахстанского социума, мы не должны отказываться от наших, многовековых, проверенных временем национальных ценностей.

Во все времена мы должны твердо придерживаться священных традиций предков: почитать старших, уважать младших.

Ослабление института семьи и забвение наших национальных и духовных традиций - это прямая дорога к утрате государственности.

Лишь отбросив все архаичное, взяв из традиций самое лучшее, мы сумеем сохранить свою национальную самобытность.

Только тогда мы воспитаем достойное, любящее свой народ и Родину поколение.

Пятое

Национальная культура – духовная опора народа.

Мы – современные потомки великих кочевников, чья священная история своими корнями уходит глубоко в прошлое.

Мы – народ с уникальным, самобытным и богатым духовно-культурным наследием.

И чтобы быть конкурентоспособными в глобальном мире, нам нужен свой особенный национальный твердый характер и несгибаемый дух.

Они формируются, прежде всего, через знание своей национальной истории, сохранения своих культурных ценностей.

Духовный рост общества наравне с материальными ценностями играет важную роль в процессе интеграции Казахстана в число 30-ти наиболее развитых стран.

Поэтому изучение нашего культурного наследия и популяризация его среди других народов в числе наших главных приоритетов.

Мирового признания нация может добиться только высокими достижениями в искусстве и науке.

Шестое

Стремление к знаниям и трудолюбие – ключ к благополучию.

Как сказал Абай: «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап», то есть мы должны полагаться только на силу собственных знаний и умений.

У нас в стране талантливая, творческая, энергичная и целеустремленная молодежь.

Особенно отрадно видеть активных, преуспевающих молодых людей, работающих в крупных компаниях, совершающих научные открытия мирового уровня, получающих профессиональное признание в различных сферах жизнедеятельности.

Они полностью оправдали наши надежды.

В своей идее создания Общества Всеобщего Труда я обозначил пять принципов: эволюционное развитие, общая ответственность, партнерство, стимулирование и профессионализм.

При игнорировании этих принципов любое общество рискует остаться «на задворках истории».

Ключ к успеху – непрерывное самообразование и упорный труд.

Только честный труд позволит человеку достичь желаемой цели.

Это мы должны закрепить в сознании подрастающего поколения.

Седьмое

Прагматизм – залог конкурентоспособности.

Для достижения намеченных целей нам необходимо эффективно работать, максимально используя все имеющиеся ресурсы и возможности.

У молодежи есть все условия для саморазвития, получения образования, занятия любимым делом.

Поэтому, руководствуясь принципами прагматизма, надо стремиться к умеренности, быть бережливыми, рационально использовать время.

Таким образом, постоянно укрепляя Независимость и сохраняя целостность страны, поддерживая ценность семьи и продвигая национально-духовную культуру, уделяя внимание приобретению глубоких знаний и честному труду, мы станем нацией созидателей.

Это и есть семь главных столпов нашей Государственности!

"Уважаемые соотечественники! Следующие 30 лет станут новой вехой в укреплении государственности. Это станет возможным, когда каждый житель Казахстана сможет осознанно взять на себя ответственность за будущее нации.

«Nur Otan», как крупнейшая политическая партия страны, должна быть в авангарде этого процесса. Возглавить такое благое начинание – залог долгосрочного лидерства правящей партии.

Мы должны быть благодарны Всевышнему за светлое настоящее и уверенно шагать в будущее.

Для достижения новых вершин и светлого будущего Независимого Казахстана мы должны закалить свой дух, идти с высоко поднятой головой и работать не покладая рук!

Преодолев испытания, победим вместе! Поздравляю всех казахстанцев с 30-летием нашей Независимости!" - подытожил Елбасы.

Напомним, сегодня во время расширенного заседания политсовета партии Nur Otan Нурсултан Назарбаев объявил, что решил передать полномочия председателя партии президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943599-nazarbaev-ozvuchil-svod-printsipov-sem-stolpov-gosudarstvennosti/