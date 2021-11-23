Назарбаев: Мы наблюдаем, что обуздать пандемию коронавируса не удается

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Сегодня в столице прошло расширенное заседание Политического совета партии "Nur Otan" под председательством Первого Президента Казахстана, об этом сообщается на официальном сайте Елбасы.

В расширенном заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие глава государства Касым-Жомарт Токаев, премьер-Министр и члены правительства, члены Политического совета и Бюро партии "Nur Otan", депутаты фракции партии в мажилисе парламента и маслихатах, руководители регионов, лидеры молодежного крыла "Jas Otan".

Открывая заседание, Елбасы отметил успехи в развитии страны за 30 лет независимости, подчеркнув, что все достижения – это результат слаженной работы, важных государственных решений и смелых реформ.

"Благодаря последовательным политическим реформам сегодня в нашей стране действует эффективная многопартийная система, отвечающая самым высоким демократическим стандартам. В текущем году впервые в нашей истории выборы в законодательные и представительные органы прошли по пропорциональной системе. Также была введена практика прямых выборов акимов сельских округов. Все эти шаги усиливают конкуренцию в партийном поле, а также повышают ответственность и подотчетность всех партий", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе заседания были заслушаны доклады премьер-министра, члена Бюро Политического совета партии А.Мамина, председателя мажилиса парламента, руководителя фракции партии Н.Нигматулина, депутата мажилиса парламента, председателя Общественного совета "Nur Otan" по региональному развитию Ю.Кучинской, председателя Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan» М.Айтенова, первого заместителя председателя Павлодарского районного филиала партии, руководителя фракции партии "Nur Otan" в районном маслихате, члена АНК В.Гейнц, члена партии "Nur Otan", акима Бурлинского сельского округа ЗКО А.Зарифова.

Комментируя доклады премьер-министра и председателя мажилиса парламента, Елбасы особо отметил слаженную работу исполнительной и законодательной ветвей власти по реализации предвыборной программы партии. Первый Президент Казахстана указал на необходимость сохранения высокого темпа работы и обеспечения качественного исполнения поставленных задач.

Заслушав представленную информацию, Нурсултан Назарбаев подробно рассказал о вызовах и угрозах, стоящих перед государством, а также стратегических целях партии на предстоящий период.

"Казахстан вступает в четвёртое десятилетие своей Независимости. Это эпоха больших перемен, сложных и судьбоносных решений. В настоящее время мы наблюдаем, что обуздать пандемию коронавируса не удаётся. Происходят закономерные изменения, в том числе и по причине ускоренного внедрения информационных технологий и зеленой энергетики", - сказал Елбасы.

Первый Президент Казахстана назвал ряд серьезных вызовов, с которыми придется столкнуться человечеству. Среди них – борьба с новыми пандемиями, усиление негативных последствий экологических проблем и глобального потепления, снижение конкурентоспособности стран в связи с изменением глобальной экономики, нарастающая геополитическая напряженность, а также усиление политической разобщенности из-за радикализации общественных настроений и ценностей.

"Глобальная нестабильность продлится не год и не два. Поэтому слоган партии "Преодолев испытания, победим вместе!", выдвинутый на последних парламентских выборах, сохраняет свою актуальность. Хочу еще раз подчеркнуть: нам надо придерживаться центристских позиций, максимально опирающихся на интересы самых широких слоёв населения. Объединять, а не разъединять людей – вот задача партии", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы подчеркнул эффективную работу депутатов фракции партии в период пандемии, отметив важность дальнейшей консолидации казахстанцев вокруг государственного курса Президента.

"Я стоял у истоков создания партии, возглавлял её все эти годы и знаю, что будет важным, если партию "Nur Otan" будет возглавлять президент страны, который определяет политику и стратегию. У нас так и было. Мы это должны решить, опираясь на Устав партии. Это важный шаг, на который нужно пойти, чтобы продемонстрировать наше единство", - сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что партии важно обеспечить свое долгосрочное лидерство, которое будет фундаментом преемственности и стабильности государственного курса. Для этого, как сказал Елбасы, партия "Nur Otan" должна постоянно модернизироваться, быть современной и мобильной, оставаться в фарватере изменений, руководствоваться интересами народа, озвучивать ясные цели и реальные пути их достижения, обеспечивать эффективное взаимодействие как органов власти, так и общественных институтов, а также консолидировать общество вокруг ценностей партии.

"Мы встречаем 30-летие нашей Независимости, достигнув значительных успехов. Нами построено сильное и успешное государство, сформировано единое и сплоченное общество. За годы независимости в Казахстане родилось более 9,5 миллионов детей. Это продвинутое, целеустремленное, высокообразованное и прогрессивно мыслящее новое поколение. Считаю, что историческая миссия этого поколения заключается в сохранении нашей государственности и претворении в жизнь общенациональной идеи "Мәңгілік Ел", - сказал Первый Президент Казахстана.

В ходе заседания Елбасы озвучил свод принципов "Семь столпов государственности", которые станут ключевым ориентиром для казахстанцев в новую эпоху.

"Укрепляя независимость и сохраняя целостность страны, поддерживая ценность семьи, продвигая национально-духовную культуру, уделяя внимание знаниям и честному труду, мы станем нацией созидателей", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943585-nazarbaev-obuzdat-pandemiyu-koronavirusa-ne-udaetsya/