Квота на переселение в северные регионы Казахстана может вырасти в пять раз

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Квота на переселение из трудоизбыточных южных регионов в трудодефицитные северные области Казахстана может вырасти в пять раз, передает NUR.KZ.

Согласно пресс-релизу верхней палаты парламента, члены депутатской группы «Өңір» в рамках подготовки к заседанию по вопросам переселения граждан из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные продолжают выезды в регионы. Сенаторы Ерик Султанов, Алимжан Куртаев и Алтынбек Нухулы в понедельник побывали в городе Экибастуз Павлодарской области.

В ходе поездки депутаты посетили микрорайоны города, рассматриваемых в качестве потенциальной территории для строительства домов для переселенцев. Далее с участием актива города было проведено совещание по обсуждению вопросов организации переселения.

«Несмотря на имеющиеся трудности, в Павлодарскую область прибыло уже порядка 9 тысяч человек. При этом закрепляемость переселенцев составляет 97%. Это является свидетельством того, что местной властью создаются необходимые условия для прибывающих граждан», - отметил в ходе совещания Султанов.

Особое внимание сенаторы обратили на проблемы, с которыми сегодня сталкиваются регионы при реализации программы добровольного переселения.

«Сегодня мы обсуждаем возможность увеличить квоту по переселению от 2 тыс. до 10 тыс. семей в год. И реализовать ее посредством группового переселения по 5-20 семей в один населенный пункт для облегчения адаптационных условие», - отметил Куртаев.

Также в ходе совещания первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Заутбек Турисбеков презентовал активу региона пилотный проект «Асар» по переселению кандасов с юга на север страны.

Напомним, что ранее сенатор Ерик Султанов заявил, что вопрос переселения с юга на север Казахстана имеет важное политическое значение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943590-kvota-na-pereselenie-v-severnye-regiony-kazahstana-mozhet-vyrasti-v-pyat-raz/