Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон касательно создания космического ракетного комплекса "Байтерек", об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", - говорится в сообщении.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, ранее сообщалось, что реализация российско-казахстанского проекта "Байтерек" оценивается в 916 миллионов долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943582-tokaev-podpisal-zakon-kasatelno-sozdaniya-kosmicheskogo-raketnogo-kompleksa-bayterek/