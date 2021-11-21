Токаев поздравил работников сельского хозяйства Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев, работающих в агропромышленной сфере, с их профессиональным праздником. Поздравление появилось в официальном Twitter-аккаунте главы государства.

"Поздравляю работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником! Отрасль является стратегической для казахстанской экономики. Приоритетная задача государства – внедрение передовых технологий в сельское хозяйство и повышение конкурентоспособности продукции", - написал глава государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943210-tokaev-pozdravil-rabotnikov-selskogo-hozyaystva-kazahstana/