Четверть чиновников сократят в Павлодарской области

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О грядущем сокращении среди госслужащих Павлодарской области рассказал глава региона Абылкаир Скаков в ходе встречи с журналистами. По его словам, в течение года планируется уменьшить штат чиновников на 25 процентов, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам акима Павлодарской области, совсем скоро сокращение коснется заместителей руководителей управлений, а также акимов районов. Подобные штатные изменения до конца 2022 года должны сэкономить в бюджете 2,6 млрд тенге.

К слову, отвечая на вопросы журналистов, Абылкаир Скаков пояснил, что его заместителей данная процедура не коснется.

Напомним, ранее глава Павлодарской области озвучил размер своей зарплаты. По его словам, на сегодняшний день он получает более 960 тысяч тенге. Однако в ближайшее время с учетом факторно-балльной системы сумма будет пересматриваться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943123-chetvert-chinovnikov-sokratyat-v-pavlodarskoy-oblasti/