"Ничего лишнего не предусмотрено": Шукеев объяснил спектакль за 246 млн тенге

Умирзак Шукеев. Фото: facebook.com/ontustik.gov.kz

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о стоимости спектакля о жене Чингизхана - "Борте". Постановка обошлась в 246 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли представители СМИ.

"Не кажется ли Вам, что на фоне бедности населения вашего региона, элементарного выживания, стоимость в 246 млн тенге для одной постановки спектакля "Борте" в Туркестанском драматическом музыкальном театре слишком завышена?" - поинтересовались они.

При этом, журналисты подчеркнули, что в других городах аналогичные постановки обходятся лишь в 4-5 млн тенге.

В ответ на это Умирзак Шукеев заявил, что не считает стоимость спектакля завышенной.

"Мы всю смету проверили, там ничего лишнего не предусмотрено. И учитывая, что это новый абсолютно театр, там декорации, костюмы, гонорары авторов, режиссеров, зарплата актеров – все там обосновано, проверка показала. Вы говорите, за 3-4 млн. Я вот не представляю, как можно за 3-4 млн поставить спектакль", - сказал аким.

Глава области подчеркнул, что 200 млн тенге для спектаклей ведущих театров не является большой суммой.

Напомним, сегодня Умирзак Шукеев также рассказал, от чего зависит зарплата акима области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943040-nichego-lishnego-ne-predusmotreno-shukeev-obyasnil-spektakl-za-246-mln-tenge/