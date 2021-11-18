Тлеуберди не стал обсуждать с Лавровым его заявление про ксенофобию в Казахстане

Фото: МИД РК

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым не стал обсуждать заявление российского коллеги о ксенофобии против русскоязычных в Казахстане, передает NUR.KZ.

Согласно официальному пресс-релизу внешнеполитического ведомства РФ, в четверг по инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор Тлеуберди с Лавровым .

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ключевым аспектам двустороннего взаимодействия в развитие договоренностей, достигнутых по итогам недавних переговоров на высшем и высоком уровнях, обсудили график предстоящих двусторонних контактов и подготовку к отмечаемому в 2022 году 30-летию установления дипломатических отношений.

«Министры с удовлетворением констатировали поступательное развитие многогранного российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества», - подчеркивается в сообщении.

На сайте министерства иностранных дел РК информация о состоявшемся разговоре глав внешнеполитических ведомств Казахстана и России на момент подготовки данной новости отсутствовала.

Напомним, что ранее министр иностранных дел РФ в «Российской газете» опубликовал статью о сотрудничестве Москвы и Нур-Султана, в которой также рассказал о проявлениях ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942854-tleuberdi-ne-stal-obsuzhdat-s-lavrovom-ego-zayavlenie-pro-ksenofobiyu-v-kazahstane/