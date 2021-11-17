Назарбаев озвучил свое видение сотрудничества Организации тюркских государств с ЕАЭС, ШОС и ЕС

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил свое видение сотрудничества недавно созданной Организации тюркских государств с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и Европейским Союзом (ЕС), передает NUR.KZ со ссылкой на официальное сообщение elbasy.kz.

Согласно информации пресс-службы Елбасы, Назарбаев в среду принял участие в шестом заседании «Астана клуба».

В своем выступлении, первый президент Казахстана указал на важность налаживания системного диалога между странами Евразии в целях упреждения новых кризисов. Основным каналом для этого, как отметил Елбасы, могут послужить региональные международные объединения, которые уже давно работают, в том числе и с третьими странами.

«В частности, на мой взгляд, настала пора развивать прямые контакты между Евразийским экономическим союзом, Европейским Союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и недавно созданной Организацией тюркских государств. В этой связи, предлагаю создать четырехсторонний экономический форум «Большая Евразия», где наши страны могли бы обсуждать и продвигать все возможности кооперации в Евразии», - сказал он.

Напомним, что ранее Назарбаев прокомментировал создание Организации тюркских государств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942693-nazarbaev-ozvuchil-svoe-videnie-sotrudnichestva-organizatsii-tyurkskih-gosudarstv-s-eaes-shos-i-es/