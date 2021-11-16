Байбек доложил Назарбаеву о подготовке к заседанию Политсовета партии Nur Otan

Нурсултан Назарбаев и Бауыржан Байбек. Фото: elbasy.kz

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с первым зампредом партии Nur Otan Бауыржаном Байбеком. Об этом сообщается на официальном сайте Елбасы.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев заслушал информацию о ходе подготовки к расширенному заседанию Политического совета партии Nur Otan.

Бауыржан Байбек проинформировал Елбасы об итогах рабочих поездок в регионы страны, а также результатах проведения заседаний фракций партии Nur Otan в маслихатах по исполнению предвыборных программ.

"В течение года нашей фракцией в мажилисе проведено 3 заседания с участием членов правительства. Работа ведется в соответствии с ранее утвержденными планами.

Кроме того, осуществляется программа "Jastar–Otanga!" до 2025 года, уже реализовано 20% мероприятий", - доложил первый заместитель председателя партии Nur Otan.

Байбек также рассказал о результатах проведения Международного форума "Jastar–Otanga!" и планах по организации международного партийного форума с участием представителей 15 стран.

В завершение встречи председатель партии Nur Otan поручил Центральному аппарату и региональным филиалам партии продолжить качественную подготовку к проведению расширенного заседания Политического совета.

Напомним, что сегодня Байбек объявил о том, что Елбасы собирает расширенное заседание Политсовета партии Nur Otan, который состоится 23 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942485-elbasy-vstretilsya-s-bauyrzhanom-baybekom/