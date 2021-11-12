Цой о требовании его отставки: Меня это не задевает

Алексей Цой. Фото: официальный сайт Министерства здравоохранения РК

На онлайн-брифинге в СЦК министра здравоохранения Алексея Цоя спросили, не оскорбляют ли его обращения граждан с просьбой его отставки – одно из таких обращений было подано недавно на портале Eotinish, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили Цоя, оскорбило ли его обращение соучредителя казахстанского фонда помощи онкобольным, где он предложил министру уйти в отставку – ранее глава одного из комитетов Минздрава передала это обращение в полицию, чтобы там его рассмотрели на предмет наличия оскорбления.

"Меня это не задевает, потому что это право любого гражданина высказывать свое мнение, я к этому отношусь как к выражению мнения", - ответил Цой.

Глава комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова добавила, что считает свое обращение в полицию по этому поводу нормальной практикой.

В комитет, по ее словам, приходит по 100-150 различных обращений в день, но в полицию Есмагамбетова обратилась впервые.

"Да, за моей подписью в МВД мы отправили обращение заявителя, чтобы была дана оценка его действиям – я считаю, что это нормальная практика.

Это было мое первое обращение в полицию с целью оценки на предмет оскорбления", - сообщила глава комитета.

Напомним, что министра Цоя уже не единожды спрашивали об отставке – к примеру, в случае, если до конца осени не привьют 10 млн казахстанцев, как было запланировано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941982-tsoy-o-trebovanii-ego-otstavki-menya-eto-ne-zadevaet/