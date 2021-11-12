Аким ВКО ответил, зачем акимату понадобился вертолет первого класса

Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

На онлайн-брифинге в СЦК акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова спросили, зачем акимат тратит миллионы тенге на вертолетные услуги, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга журналисты сообщили о размещении акиматом ВКО на сайте госзакупок лота на услуги вертолета стоимостью 140 млн тенге. Представители СМИ спросили, почему в конкурсе побеждает один и тот же поставщик и зачем акимату вертолет первого класса.

Ахметов в ответ заявил, что в ВКО только одна авиационная компания, которая обслуживает весь регион, поэтому она и побеждает в конкурсе.

По его словам, вертолет первого класса используется для двух целей.

"Цели – охрана зеленых насаждений. 40% лесов Казахстана – это ВКО, если вы живете в этой области, то видели, что огромное количество пожаров локализуется и решается посредством этого.

Второе – это авиамедицина. Сегодня нет ни одного самолета, который может садиться на грунтовых площадках, а расстояние между Усть-Каменогорском и Уржаром - 660 км, между Усть-Каменогорском и Зайсаном - 720 км и так далее.

Поэтому этот транспорт используется для защиты здоровья населения ВКО и защиты природных насаждений ВКО", - заявил Ахметов.

Напомним, в мае этого года в ВКО близ города Риддер вспыхнул крупный лесной пожар. В результате были уничтожены десятки домов и погиб человек. Очевидцы публиковали кадры, на которых видно, как в тушении пожара участвует вертолет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1941927-akim-vko-otvetil-zachem-akimatu-ponadobilsya-vertolet-pervogo-klassa/