«Необходимо реагировать»: политолог о заявлении Лаврова про ксенофобию в Казахстане

Политолог Газиз Абишев считает, что на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о росте антирусской ксенофобии в Казахстане, необходимо реагировать: системно, конструктивно, выдержано. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Напомним, что ранее глава внешнеполитического ведомства РФ в «Российской газете» опубликовал статью о сотрудничестве Москвы и Нур-Султана, в которой также заявил о росте ксенофобии против русскоязычных граждан Казахстана.

«Глава МИД РФ написал статью о сотрудничестве России и Казахстана. Много слов о том, как плодотворно взаимодействуют два евразийских союзника. Но все это - прелюдия для одной конкретной идеи. [далее идет цитата из статьи Лаврова] «К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана. Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитации сотрудничества с Россией»», - написал Абишев.

По мнению политолога, «сотрудничество Казахстана с Россией дискредитируется не только извне (хотя и извне тоже), но и со стороны самих россиян, в том числе высокопоставленных».

«Системная экспертная защита национального информационного пространства - важнейшая задача национальных элит и государственного аппарата. Без нее страна обречена болтаться на ветру, как старый ободранный флажок. Российский министр Лавров написал статью, главный посыл которой - в Казахстане растет антирусская ксенофобия. Учитывая геополитический расклад, необходимо реагировать: системно, конструктивно, выдержано», - считает эксперт.

Он отмечает, что в США куча политических экспертов из десятков think tanks уже высказались бы в эфирах CNN, Fox News, MSNBC и на страницах The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Politico, появились бы сотни постов и перепостов в Twitter, причем коридор мнений был бы не таким уж и широким. В России после совещания в Кремле федеральные эфиры, YouTube-каналы и Telegram-сетки уже развернули бы системную оборону с переходом в контратаку.

«В Казахстане рваная картина, несинхронно булькает Facebook, через денек-другой волна докатится до патриотических СМИ, потом пару недель тему будут пережевывать сотнями однотипных комментариев в YouTube. Казахская земля богата гениальными медиаменеджерами и гуманитарными мыслителями, но в стратегических вопросах самотек до добра не доведет», - уверен Абишев.

