Депутаты почтили память Темирхана Досмухамбетова минутой молчания

Темирхан Досмухамбетов. Фото: Телеканал "Алматы / almaty.tv

Депутаты мажилиса начали пленарное заседание палаты с минуты молчания – так они почтили память экс-министра туризма и спорта Темирхана Досмухамбетова, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, Досмухамбетов был уникальным человеком, который внес огромный вклад в развитие нашей страны.

"Видный государственный деятель – он один из тех, кто рядом с Елбасы стоял у истоков Независимости Казахстана. Работал в самых разных сферах, был министром туризма и спорта, был акимом столицы, возглавлял Национальный олимпийский комитет.

Свою законотворческую деятельность начал в Верховном совете 12-го созыва, а затем продолжил ее, став депутатом мажилиса парламента пятого созыва. Где бы ни работал, он всегда достигал впечатляющих результатов", – отметил он.

Нигматулин добавил, что в последнее время Темирхан Досмухамбетов успешно занимался сельским хозяйством.

"Научно-производственный холдинг "Байсерке-Агро", который он возглавлял, известен сегодня не только в Казахстане, но и за рубежом. Он был, действительно, очень ответственным, искренним, отзывчивым человеком, настоящим патриотом нашей страны.

Мы еще раз от имени всего депутатского корпуса выражаем самые глубокие соболезнования семье, родным и близким. Предлагаю почтить память нашего коллеги минутой молчания", – сказал спикер палаты.

О смерти Темирхана Досмухамбетова стало известно в первый день ноября. Ему было 72 года.

В связи с кончиной экс-депутата его родным и близким выразили соболезнования Елбасы Нурсултан Назарбаев и президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1940278-deputaty-pochtili-pamyat-temirhana-dosmuhambetova-minutoy-molchaniya/