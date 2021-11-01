Скончался экс-депутат и бывший аким Нур-Султана Темирхан Досмухамбетов

Темирхан Досмухамбетов. Фото: facebook.com/iaar.accreditation

Сегодня, 1 ноября, стало известно о смерти бывшего акима Нур-Султана (на тот момент - Астаны) Темирхана Досмухамбетова. Об этом сообщается на официальной странице НУ "Независимое агентство аккредитации и рейтинга" (НААР) в Facebook.

Темирхан Мынайдарович Досмухамбетов за свою карьеру работал министром спорта и туризма, был депутатом мажилиса парламента V созыва, ученым, кандидатом педагогических наук, профессором.

Также Досмухамбетов являлся одним из разработчиков методики подготовки высококвалифицированных кадров, внес вклад в развитие спорта и туризма в Казахстане.

Отмечается вклад экс-акима столицы в развитие национальной экономики Республики Казахстан.

"Его уход – невосполнимая утрата для всего коллектива Независимого агентства аккредитации и рейтинга. Светлая и добрая память об этом душевно щедром человеке и истинном интеллигенте навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам", - говорится в сообщении НААР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1940000-skonchalsya-eks-deputat-i-byvshiy-akim-nur-sultana-temirhan-dosmuhambetov/