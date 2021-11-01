Токаев направил телеграмму соболезнования семье Темирхана Досмухамбетова

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Темирхана Досмухамбетова, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

Глава государства в телеграмме соболезнования отметил, что Темирхан Досмухамбетов посвятил свою жизнь работе на благо нашей страны, все его усилия служили политико-экономическому и социально-культурному развитию Казахстана.

"На постах министра туризма и спорта, руководителя Управления делами Президента, акима столицы Темирхан Мынайдарович сумел полностью реализовать свои деловые качества. Он всегда с полной самоотдачей выполнял возложенные на него обязанности.

Будучи руководителем Национального олимпийского комитета, Темирхан Мынайдарович внес большой вклад в продвижение отечественного спорта.

В последние годы он активно способствовал выводу предпринимательства на новый уровень, вносил свою лепту в научное обеспечение сельскохозяйственной отрасли. Он пользовался большим уважением среди коллег и в обществе. Светлый образ Темирхана Мынайдаровича навсегда останется в памяти нашего народа", – говорится в телеграмме.

Напомним, сегодня, 1 ноября, стало известно о смерти бывшего акима Нур-Султана (на тот момент - Астаны) Темирхана Досмухамбетова.

Ранее соболезнования родным Темирхана Досмухамбетова выразил Нурсултан Назарбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1940013-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-seme-temirhana-dosmuhambetova/