Еще одну нефтяную компанию оштрафовали на сотни миллионов тенге на западе Казахстана

За нерациональное использование недр нефтяную компанию оштрафовали на более чем 673 миллиона тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Атырауской области.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Атырауской области, прокурорским надзором установлено, что ТОО "ANACO" с 2018 по 2023 год допустило потерю сырого газа в объеме 4 237 248 кубометров, тем самым нерационально использовав недра Казахстана.

Прокуратура отмечает, что это прямое нарушение требований статей 125 и 147 Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании": согласно им, добыча должна проводиться методами и способами, исключающими потери углеводородов.

По результатам рассмотрения акта надзора Западным межрегиональным управлением государственной инспекции нефтегазового комплекса рассчитан причиненный ущерб в размере 673 130 278 тенге.

Недропользователем в добровольном порядке оплачено 285 000 000 тенге ущерба, сообщает ведомство.

Добавим, ранее 5 августа мы писали о другом крупном штрафе в сфере недропользования. Прокуратура Атырауской области установила, что АО "Каспий нефть" не получило лимита накопления на свыше 4500 тонн опасных отходов, образовавшихся в 2021-2022 годах в результате бурения и эксплуатации месторождения. За что был взыскан административный штраф в размере более 13 млрд тенге.

А в начале июня сообщалось, что по иску прокурора города Алматы в собственность государства возвращен нефтяной терминал площадью 134 га, стоимостью 66 млн долларов, находящийся в акватории Актауского международного морского торгового порта.