Казахстанскую нефтяную компанию оштрафовали на 13 млрд тенге

Прокуратура Атырауской области осуществляет постоянный надзор за оборотом опасных отходов, который является приоритетным направлением природоохранной деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

"Установлено, что АО "Каспий нефть" не получило лимита накопления на свыше 4500 тонн опасных отходов, образовавшихся в 2021-2022 годах в результате бурения и эксплуатации месторождения", - сообщается на официальном сайте прокуратуры Атырауской области.

В результате рассмотрения представления прокурора постановлением судебной коллегии Атырауского областного суда АО "Каспий нефть" привлечено к административной ответственности по ст.328 КоАП РК с наложением штрафа в размере 13 684 868 730 тенге.

В результате принципиальной позиции прокуратуры в бюджет взыскан административный штраф, Национальный фонд государства пополнился на 13 684 868 730 тенге.

Согласно ч.1 ст.328 КоАП РК превышение технологических нормативов выбросов, технологических нормативов сбросов, технологических удельных нормативов эмиссий или нормативов эмиссий в окружающую среду, осуществление эмиссий от источников, не указанных в экологическом разрешении, а равно осуществление эмиссий без вновь выданного экологического разрешения на действующий объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, влекут штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц – в размере десяти тысяч процентов от соответствующей ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении превышенного количества загрязняющих веществ.