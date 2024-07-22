Павлодарский НХЗ возобновил производство нефтепродуктов

Планово-предупредительные работы на Павлодарском нефтехимическом заводе, начавшиеся 17 июня текущего года, подошли к концу, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазМунайГаз".

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, на текущий момент Павлодарский нефтехимический завод возобновил производство нефтепродуктов.

"В период планово-предупредительных работ отгрузка товарной продукции осуществлялась предприятием без перебоев", - отметили в НК "КазМунайГаз".

С 21 июля ПНХЗ начал поставлять битум для дорожно-строительных организаций.

По данным с официального сайта, Павлодарский нефтехимический завод - крупнейшее предприятие на северо-востоке Казахстана по переработке нефти и производству нефтепродуктов и один из трех нефтеперерабатывающих заводов республики, 100% акций которого принадлежат АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

ПНХЗ выпускает широкую линейку нефтепродуктов. Среди них автомобильный бензин различных марок, дизельное топливо, реактивное топливо, нефтяное топливо (мазут), углеводородные сжиженные газы, вакуумный газойль, техническая сера, битумы нескольких сортов (дорожный, кровельный), нефтяной кокc, печное топливо, сырье для производства технического углерода.

Напомним, Павлодарский нефтехимический завод с 17 июня приостановил работу из-за планово-предупредительных работ.

За период остановки предприятия объемы всех резервных запасов нефтепродуктов сократились более чем в два раза.