Стало известно, когда Павлодарский НХЗ полностью восстановит работу

Планово-предупредительные работы на Павлодарском нефтехимическом заводе завершаются. К 16 июля предприятие должно выйти на полную мощность, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазМунайГаз".

Как сообщается в официальном Telegram-канале национальной компании, ТОО "ПНХЗ" вышло на завершающий этап планово-предупредительных работ.

Средний показатель выполнения работ по заводу на сегодня достиг 98,5%, на крупных установках эти работы практически полностью завершены.

За период остановки предприятия объемы всех резервных запасов нефтепродуктов сократились более чем в два раза, что зафиксировано в утвержденном плане обеспечения бесперебойной отгрузки.

"Все работы ведутся в строгом соответствии с правилам техники безопасности и охраны окружающей среды. Запуск производства, согласно утвержденному Министерством энергетики РК графику, ожидается к концу текущей недели, а выход завода на полную мощность - до 16 июля включительно", - отметили в НК "КазМунайГаз".

По данным с официального сайта, Павлодарский нефтехимический завод - крупнейшее предприятие на северо-востоке Казахстана по переработке нефти и производству нефтепродуктов и один из трех нефтеперерабатывающих заводов республики, 100% акций которого принадлежат АО "Национальная компания "КазМунайГаз".

Завод был введен в эксплуатацию в 1978 году и ориентирован на переработку нефтяного сырья западносибирских месторождений. Предприятие имеет сбалансированную мощность 6,0 млн тонн нефти в год.

ПНХЗ выпускает широкую линейку нефтепродуктов. Среди них автомобильный бензин различных марок, дизельное топливо, реактивное топливо, нефтяное топливо (мазут), углеводородные сжиженные газы, вакуумный газойль, техническая сера, битумы нескольких сортов (дорожный, кровельный), нефтяной кокc, печное топливо, сырье для производства технического углерода.

Напомним, Павлодарский нефтехимический завод с 17 июня приостановил работу из-за планово-предупредительных работ. В "КазМунайГазе" подчеркивали, что благодаря накопленным по республике запасам ГСМ работы не повлияют на стабильность обеспечения регионов нефтепродуктами.