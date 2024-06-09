Павлодарский НХЗ приостановит работу на месяц

Павлодарский нефтехимический завод с 17 июня приостановит работу из-за планово-предупредительных работ. Они продлятся месяц, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазМунайГаз".

Отмечается, что за 5 месяцев 2024 года ПНХЗ переработал порядка 2,5 млн тонн сырья, выпустив 730 тыс. тонн бензина, около 807 тыс. тонн дизеля, до 130 тыс. тонн битума, 217 тыс. тонн мазута, 147 тыс. тонн сжиженного газа и почти 113 тыс. тонн авиатоплива. По многим показателям завод перевыполняет объемы производства.

"Стабильная и надежная работа ПНХЗ играет ключевую роль в обеспечении внутреннего рынка социально значимыми нефтепродуктами. Необходимо обеспечить качественное проведение планово-предупредительных работ 2024 года в утвержденные сроки с соблюдением всех норм требований техники безопасности", — отметил на совещании Асхат Хасенов, поручив рассмотреть возможность досрочного завершения ремонта.

В "КазМунайГазе" подчеркнули, что благодаря накопленным по республике запасам ГСМ, работы не повлияют на стабильность обеспечения регионов нефтепродуктами.