Доллар опять подорожал в Казахстане

Стоимость доллара вновь повысилась после торгов на Казахстанской фондовой бирже 18 июля. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара сегодня составил 477,03 тенге, повысившись на 2,16 тенге. При этом за месяц рост составил 18,88 тенге.

Сейчас в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы : покупка - 474-477 тенге, продажа - 477,5-480 тенге;

: покупка - 474-477 тенге, продажа - 477,5-480 тенге; в Астане: покупка - 474 тенге, продажа - 479 тенге.

Кроме того, информация на странице обменного курса на NUR.KZ гласит, что в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 474,5-476,5 тенге, продажа – 478-479,5 тенге;

покупка – 474,5-476,5 тенге, продажа – 478-479,5 тенге; в Астане: покупка – 474,5-473 тенге, продажа – 478,5-479,5 тенге.

Напомним, 16 июля средневзвешенный курс доллара составил 474,62 тенге. Рост тогда также составил 2 тенге.