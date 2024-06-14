Заместителя акима Аксу наказали из-за выплаты 500 млн тенге

В городе Аксу прокуроры установили необоснованное перечисление отделом строительства порядка 500 млн тенге за объекты, строящиеся в рамках госпрограммы "Ауыл - Ел бесігі", передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

По информации на официальном сайте ведомства, заказчик произвел оплату за невыполненные виды работ подрядчикам, осуществляющим строительство 5 физкультурно-оздоровительных комплексов.

"При этом строительно-монтажные работы производятся с отставанием от графика ввода в эксплуатацию на 5 месяцев.

По акту надзора акиматом города Аксу проводится претензионно-исковая работа по возврату излишне выплаченных бюджетных средств, на сегодня государству возвращено 60 млн тенге", - рассказали в прокуратуре Павлодарской области.

Здесь добавили, что за допущенные нарушения дисциплинарное наказание понес заместитель акима города Аксу, а руководитель отдела строительства Советом по этике рекомендован к увольнению за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.

Напомним, об этом дисциплинарном деле стало известно ранее. Сообщалось, что руководителя отдела строительства города Аксу Рахата Бекбергенова рекомендовали уволить за подписание актов выполненных работ. Чиновник в конце 2023 года одобрил выплату 510 млн тенге за объемы, которые на тот момент выполнены не были.

На Совете по этике глава отдела заявил, что работы почти завершили. При этом нужно было закрывать финансовый год и, чтобы не возвращать деньги в бюджет, он вынужден был сделать перечисление.

Также члены Совета по этике рассмотрели дело руководителя отдела реального сектора экономики Павлодарского района Рустема Сулейменова. Он тоже подписал акты раньше положенного, рискнув своей карьерой, чтобы, по его словам, у сельчан была вода. В результате ему рекомендовали сделать предупреждение о неполном служебном соответствии.