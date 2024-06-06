Главу отдела строительства Аксу рекомендовали уволить за передачу бюджетных миллионов

Руководителя отдела строительства города Аксу Рахата Бекбергенова рекомендовали уволить за подписание актов выполненных работ. Чиновник в конце 2023 года одобрил выплату 510 млн тенге за объемы, которые на тот момент выполнены не были, передает корреспондент NUR.KZ.

В Аксуской сельской зоне Павлодарской области в 2023 году велось строительство 4 физкультурно-оздоровительных комплексов в Пограничнике, Алгабасе, Енбеке и Жолкудуке. К тому же в самом Аксу возводят ледовую арену.

По всем этим объектам, по версии проверяющих, в конце прошлого года руководитель отдела строительства подписал акт выполненных работ, хотя права не имел. Завершить подрядчик все на тот момент не успел.

Чиновник решил оправдаться, пояснив, что большая часть из 510 млн тенге на тот момент все же была выплачена оправданно. Работы почти завершили. При этом нужно было закрывать финансовый год и, чтобы не возвращать деньги в бюджет, он вынужден был сделать перечисление.

"Сотрудники прокуратуры не обладают специальными знаниями либо навыками, чтобы определить. Для этого строительно-техническая экспертиза в некоторых случаях заказывается. Поэтому тут утверждать, что именно та сумма, которая была озвучена, была необоснованно выплачена, нельзя. Это еще нужно детально разобрать", - ответил руководитель отдела строительства Аксу Рахат Бекбергенов.

Между тем на Совете по этике стало известно, что частично на сегодняшний день оплаченный объем работ так и не завершен. Глава отдела строительства сам подтвердил это. Председателя Совета по этике такой поворот возмутил.

Ержан Карымсаков. Фото: NUR.KZ

"Я понимаю, если бы такие моменты были, если бы в настоящее время были устранены нарушения. А нарушение не устранено, частично также, сколько времени уже прошло? Полгода. Вы деньги отправили, вы теперь деньги не получите обратно. Хотя вы должны были что сделать? Вы должны были в суд подать, как на недобросовестного поставщика", - высказался руководитель Департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области Ержан Карымсаков.

Члены Совета по этике указали чиновнику на то, что подобные решения на госслужбе и вовсе могут обернуться уголовным делом. На совещании выяснилось, что у Рахата Бекбергенова также есть действующее дисциплинарное взыскание. В итоге единогласно рекомендовали уволить главу отдела строительства Аксу.

Напомним, также члены Совета по этике рассмотрели дело руководителя отдела реального сектора экономики Павлодарского района Рустема Сулейменова. Он тоже подписал акты раньше положенного, рискнув своей карьерой, чтобы, по его словам, у сельчан была вода. В результате ему рекомендовали сделать предупреждение о неполном служебном соответствии.

А сельский аким в Павлодарской области заявил о постоянном преследовании со стороны жителей. Якобы инициативные люди даже охотятся за его супругой. Госслужащему пришлось объясняться на Совете по этике, куда его вызвали за неподобающее поведение и где в итоге рекомендовали вынести чиновнику строгий выговор.