Коттедж в Астане за 118 млн тенге продает акимат Алматинской области

Управление финансов Алматинской области выставило на продажу коттедж, расположенный в Астане. Аукцион будет проходить на повышение цены, стартовая цена - более 118 млн тенге. Лот прокомментировали в акимате региона, передает NUR.KZ.

Объявление появилось на Электронной торговой площадке. Указывается, что в Астане продается жилой дом 1990 года постройки с земельным участком площадью 0,06 га.

Оценочная стоимость - 118 млн 268 тыс. тенге. Балансодержатель - хозяйственное управление аппарата акима Алматинской области. Продавец - управление финансов региона.

Коттедж. Фото: e-auction.gosreestr.kz

В пресс-службе акимата Алматинской области корреспонденту NUR.KZ пояснили, что здание, расположенное в районе Есиль в Астане, является двухэтажным жилым помещением, построенным в 1990 году. Общая площадь коттеджа составляет 197,7 квадратных метров.

"Здание эксплуатируется c 90-х годов в качестве представительства акимата Алматинской области в Астане. Между тем, стоит отметить, что для надлежащего функционирования здания требуется проведение ремонтных работ (гидроизоляционные работы, система отопления и т.д.).

В связи с этим в целях уменьшения затрат на содержание здания постановлением акимата области принято решение о приватизации недвижимого имущества путем продажи на торгах в форме аукциона", - рассказали в ведомстве.

В соответствии с п.3 Правил продажи объектов приватизации произведена оценка имущества. Торги по реализации объекта опубликованы на веб-портале реестра государственного имущества, дата торгов назначена на 6 февраля 2024 года на 11 часов.

В акимате добавили, что средства, полученные по итогам реализации здания, поступят в доход Алматинской области.

Напомним, ранее конфискованный у бывшего акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова ресторанный комплекс "Алтын-Саф" выставили на продажу. Стартовая цена составила более 805 млн тенге.

Экс-чиновника 11 апреля 2016 года приговорили к 13 годам лишения свободы за взятки, размер которых мог варьироваться от 300 тысяч до 14 млн тенге. Также у него конфисковали имущество и пожизненно запретили работать на государственной службе.

20 июня 2017 года вынесенный приговор был изменен. Окончательным решением суда стало наказание в виде заключения на 7 лет и 6 месяцев.

Затем Ахмедбек Ахметжанов попал под амнистию, которая была инициирована в связи с 25-летием Независимости Казахстана, и его срок снова сократился до 6 лет 6 месяцев и 10 дней, тем самым к отбытию было определено 4 года 10 месяцев и 23 дня, во время которых он должен был находиться в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В 2019 году экс-аким попросил освободить его по УДО. В итоге в том же году он вышел на свободу. При этом один из конфискованных у него ресторанов переделали в ЦОН.