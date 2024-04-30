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Казахстанского монополиста оштрафовали на 1 млрд тенге

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Парк хранения сжиженного нефтяного газа
Парк хранения сжиженного нефтяного газа. Фото: gov.kz

ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" получил штраф за злоупотребление доминирующим положением на сумму свыше 1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, расследование деятельности ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" провел Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области.

"В результате было установлено нарушение законодательства о защите конкуренции, заключающееся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сжиженного нефтяного газа через установление монопольно высоких цен", - говорится в сообщении ведомства.

В Атырау специализированный суд по административным правонарушениям решением от 5 марта 2024 года привлек ТОО к административной ответственности.

"Была наложена конфискация монопольного дохода в размере свыше 955 млн тенге и административный штраф в сумме 162 млн тенге", - отметили в Агентстве по защите и развитию конкуренции.

Апелляционная коллегия подтвердила решение суда первой инстанции, отклонив жалобу ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа".

Постановление суда вступило в законную силу.

В начале текущего года за нарушение особых условий по договору купли-продажи 50% доли ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" с ТОО "Joint Technologies" в бюджет взыскали неустойку в размере 1,7 млрд тенге. А за нарушение защиты конкуренции ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" постановлением суда был привлечен к административной ответственности.

Еще в 2022 году в Атырауской области была пресечена деятельность газосетевой организации-монополиста, а в отношении руководства ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" началось досудебное расследование. По данным АФМ, сумма незаконного дохода компании составила более 2 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2093930-kazahstanskogo-monopolista-oshtrafovali-na-1-mlrd-tenge/

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