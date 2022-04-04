Более 2 млрд тенге заработал казахстанский монополист на незаконном повышении цен на газ

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В Атырауской области пресечена деятельность газосетевой организации-монополиста. Сейчас в отношении руководства компании начато досудебное расследование. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве рассказали, что в Атырауской области начато досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Парк хранения сжиженного нефтяного газа" по ст.221 ч.2 УК РК (Монополистическая деятельность).

"Руководство ТОО в период с 2017 по 2021 годы, используя доминирующее положение на рынке вторичной оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, установило и поддерживало монопольно высокие цены на услуги приемки, хранения и налива сжиженного нефтяного газа", - сообщили в АФМ РК.

Здесь добавили, что сумма незаконного дохода компании составила более 2 миллиардов тенге. Она возмещена в полном объеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963412-bolee-2-mlrd-tenge-zarabotal-kazahstanskiy-monopolist-na-nezakonnom-povyshenii-tsen-na-gaz/