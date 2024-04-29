128 млн тенге хотел незаконно потратить городской акимат в Акмолинской области

Акимат города Акколь запланировал незаконную госзакупку на сумму более 128 млн тенге. Деньги хотели потратить на благоустройство сквера, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой Аккольского района проведен анализ соблюдения норм Закона "О государственных закупках" в деятельности местных исполнительных органов.

Было установлено, что акиматом города Акколь в нарушение требований законодательства на веб-портале утвержден план государственных закупок касательно приобретения работ по благоустройству сквера имени Сагадата Нурмагамбетова на общую сумму 128,3 млн тенге.

"Данная закупка запланирована незаконно, способом "из одного источника", то есть вне конкурентной среды, путем прямого заключения договора", - пояснили в прокуратуре региона.

По акту надзора данная закупка была отменена, а виновное должностное лицо привлекли к установленной законом ответственности.

"Тем самым мерами прокуратуры Аккольского района заблаговременно предотвращены незаконные закупки на сумму 128,3 млн тенге и обеспечен конкурентный доступ субъектам бизнеса к открытому конкурсу", - отметили в надзорном органе.

Ранее в Северо-Казахстанской области предотвратили незаконное строительство детского сада на сумму 1,7 млрд тенге. Областной акимат провел госзакупки без правоустанавливающих документов на земельный участок.

А в Восточно-Казахстанской области сразу трех акимов привлекли к административной ответственности за факты неправомерного заключения прямых договоров о государственных закупках. Каждому из них назначили штраф в размере 100 МРП (369 тыс. тенге).