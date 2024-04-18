Курс доллара немного снизился в Казахстане
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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, сегодня, 18 апреля, доллар США подешевел почти на 1,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.
На данный момент средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 447,4 тенге. Со вчерашнего дня доллар "потерял" 1,33 тенге.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 444,5-447,9 тенге, продажа – 449-450 тенге;
- в Астане: покупка – 444,5-445 тенге, продажа – 449-450 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 448-448,1 тенге, продажа – 448,7-449,5 тенге;
- в Астане: покупка – 445-446 тенге, продажа – 449,5-451 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2087183-kurs-dollara-nemnogo-snizilsya-v-kazahstane/