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Курс доллара немного снизился в Казахстане

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Мужчина держит доллары в руках
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, сегодня, 18 апреля, доллар США подешевел почти на 1,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 447,4 тенге. Со вчерашнего дня доллар "потерял" 1,33 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 444,5-447,9 тенге, продажа – 449-450 тенге;
  • в Астане: покупка – 444,5-445 тенге, продажа – 449-450 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 448-448,1 тенге, продажа – 448,7-449,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 445-446 тенге, продажа – 449,5-451 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2087183-kurs-dollara-nemnogo-snizilsya-v-kazahstane/

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