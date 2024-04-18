Курс доллара немного снизился в Казахстане

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, сегодня, 18 апреля, доллар США подешевел почти на 1,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на KASE.

На данный момент средневзвешенный курс американской валюты в Казахстане составляет 447,4 тенге. Со вчерашнего дня доллар "потерял" 1,33 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 444,5-447,9 тенге, продажа – 449-450 тенге;

покупка – 444,5-447,9 тенге, продажа – 449-450 тенге; в Астане: покупка – 444,5-445 тенге, продажа – 449-450 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам: