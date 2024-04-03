Лесные угодья забрали у "Бипэк Авто Казахстан"

Специализированной природоохранной прокуратурой BKO государству возвращены 169,7 га земли государственного лесного фонда, переданных AO "Бипэк Авто Казахстан", передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации официального сайта прокуратуры ВКО, по результатам проверки деятельности КГУ "Усть-Каменогорское лесное хозяйство" установлено, что лесопользователь AO "Бипэк Авто Казахстан" допускает систематические нарушения правил лесопользования в части условий договоров долгосрочного лесопользования на участках лесного фонда общей площадью 150,7 га.

"Также незаконно без согласования с уполномоченным органом АО возвело строения на участках площадью 19 га.

Лесопользователем игнорировались требования правил пожарной безопасности, не осуществлялось своевременное выполнение противопожарных мероприятий, а также хозяйственная деятельность велась без получения лесного билета", - отметили в надзорном органе.

В ведомстве добавили, что принятыми мерами по решению суда расторгнуты 13 договоров долгосрочного лесопользования на земельные участки государственного лесного фонда площадью 169,7 га.

Судебный акт вступил в законную силу.

Напомним, в августе 2021 года стало известно, что казахстанского миллиардера, владельца холдинга "Бипэк Авто" Анатолия Балушкина объявили в розыск.

Позже в АФМ рассказали, что их территориальный департамент по Восточно-Казахстанской области расследует уголовное дело в отношении учредителя группы компаний АО "Азия Авто" Анатолия Балушкина по ст.190 ч.4 УК РК (Мошенничество). Судом в отношении него была заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В мае 2023 года сообщалось, что Анатолий Балушкин вместе с другими топ-менеджерами группы компаний стал подозреваемым в хищении более 230 млрд тенге. Недавно дело в отношении топ-менеджеров "Азия Авто" поступило в суд.