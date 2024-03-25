Плановые работы начались на НПЗ в Шымкенте: грозит ли стране дефицит бензина

25 марта на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе начались планово-предупредительные работы. Об этом сообщили в нацкомпании "КазМунайГаз", передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале нацкомпании, работы проводятся во исполнение закона о гражданской защите в области промышленной безопасности для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации технологических установок предприятия и в соответствии с планом-графиком Министерства энергетики РК.

"На момент начала работ на заводе сформирован достаточный запас по всей линейке нефтепродуктов, которые будут равномерно отгружаться на внутренний рынок.

В то же время Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы продолжают производить топливо в штатном режиме", - заверили в "КазМунайГазе".

Руководство завода провело совещание по вопросам привлечения к работам подрядных организаций, а также поставило задачи по строгому соблюдению техники безопасности в ходе работ и эффективному планированию рабочего процесса.

Напомним, в прошлом году ремонт на НПЗ в Шымкенте стал причиной дефицита автогаза в регионе - автовладельцы заявляли, что часами стоят в очередях на автозаправочных станциях, чтобы заправить свои авто. В акимате заявляли, что из-за ремонта на заводе заправки получали лишь 40% от необходимого объема топлива.

Тогда же в Минэнерго сообщали, что в связи с ремонтом на Шымкентском НПЗ Казахстан прорабатывал вопросы импорта бензина Аи-95 из России.

Добавим, что, как сообщается на сайте компании "ПетроКазахстан Ойл Продактс", Шымкентский НПЗ – это единственный нефтеперерабатывающий завод, расположенный на юге Казахстана, в самой густонаселенной части республики.

Завод был открыт в 1985 году. Он вырабатывает 30% общего текущего объема нефтепродуктов, производимых тремя НПЗ Казахстана.

Проект модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ реализовывался в рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития. Сумма инвестиций в реализацию проекта составила 1,8 млрд долларов США. Завершение проекта модернизации ШНПЗ было одним из ключевых событий индустриального развития Казахстана, говорится на сайте.

Завод работает на толлинговой основе, перерабатывая нефть третьих сторон. Ассортимент нефтепродуктов включает различные сорта бензина, дизельного топлива, а также авиационный керосин, сжиженный газ, техническую серу и мазут.