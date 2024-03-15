Как воплотят проект по "окрашиванию денег" в Казахстане, рассказал Антикор

В Казахстане запущены пилотные проекты по "окрашиванию денег". В пилотном варианте проекты будут внедрены в сфере строительства дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Антикора.

В Антикоррупционной службе обсудили реализацию поручения президента по масштабированию пилотных проектов "окрашивания денег" в процессе освоения бюджетных средств с помощью цифрового тенге.

Отмечается, что на расширенном заседании правительства глава государства поручил масштабировать проекты по маркированию и отслеживанию денег с помощью цифрового тенге.

"В данном направлении внедрение механизма "окрашивания денег" в процессах освоения бюджетных средств было заложено в Концепции антикоррупционной политики, утвержденной Указом президента РК", - говорится в сообщении.

Данный механизм, как сообщили в Антикоре, будет реализован на основании платформы "цифрового тенге", которая внедряется Национальным Банком во взаимодействии с казначейством Министерства финансов.

"Безусловно, цифровой тенге - это важный, прогрессивный инструмент по недопущению хищений. Его внедрение позволит обеспечить эффективное, целевое использование бюджетных средств", - отмечается в сообщении.

Между тем, для реализации пилотного внедрения "окрашивания денег" определены одни из наиболее подверженных коррупции сфер - строительство дорог, использование выделенных средств СПК и субсидирование приобретения сельхозтехники и оборудования.

Отмечается, что пилотное апробирование начнется с отдельных участков дорог республиканского значения, в одном из областных СПК и по инвестиционным субсидиям, выделяемым АО "КазАгроФинанс".

По итогам встречи сторонами была утверждена Дорожная карта.

Напомним, вопрос с "окрашиванием денег" президент Токаев поднимал на расширенном заседании правительства 7 февраля. Тогда, говоря о факторах, сдерживающих развитие строительного сектора, да и экономики в целом, президент указывал на коррупцию.

И для обеспечения полной прозрачности и контроля за целевым использованием средств, глава государства предложил окрашивать деньги.

"Это крайне важно, поскольку вывод средств снижает качество строительства, влечет дополнительные расходы из бюджета. Для контроля расходования бюджетных средств ключевой может стать возможность маркирования и отслеживания, или так называемого "окрашивания", денег с помощью цифрового тенге", - отметил тогда Токаев.

Ранее мы писали о том, чем цифровой тенге будет отличаться от электронных денег в Казахстане.