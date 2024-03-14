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Миллиарда тенге при выкупе земли под ГРЭС едва не лишились в Экибастузе

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Возведение ГРЭС
Строительство электростанции. Иллюстративное фото: ma li / Getty Images

В Павлодарской области предотвращено необоснованное расходование более 1 млрд тенге, выделенного на выкуп земель под строительство ГРЭС-3, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, прокуратурой Павлодарской области пресечена растрата при оценке земельных участков, предназначенных для выкупа под строительство ГРЭС-3.

"Акиматом Экибастуза проведена оценка двух участков площадью 25 га и 5 га в сельской зоне, однако за аналогию были использованы расценки городских земель, стоимость которых значительно выше.

В итоге два участка с фактической стоимостью 126 млн тенге едва не обошлись бюджету за 1 001 197 999 тенге", - пояснили в прокуратуре.

По акту прокурорского надзора бюджетная заявка отозвана, соглашения с собственниками участков об их выкупе аннулированы.

Виновные должностные лица понесли наказание.

В январе в Акмолинской области три человека, в том числе и бывший заместитель руководителя управления строительства, оказались на скамье подсудимых по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного дома в Щучинске. Речь шла о сумме ущерба в более чем 50 млн тенге.

Ранее стало известно, что в Каратау Жамбылской области из-за хищения бюджетных средств простаивает недостроенный парк. Его обустройство начали еще четыре года назад. Предполагалось, что на площади более гектара при въезде в моногород возведут фонтан, установят скамейки и флагшток. Причиной заморозки строительства стало хищение 148 млн тенге. Виновных наказали, а строительство возобновят только в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2068365-milliarda-tenge-pri-vykupe-zemli-pod-gres-edva-ne-lishilis-v-ekibastuze/

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