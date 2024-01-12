Экс-замглавы Управления строительства Акмолинской области получил тюремный срок

В Акмолинской области три человека, в том числе и бывший заместитель руководителя управления строительства, оказались на скамье подсудимых по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного дома в Щучинске, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, ранее Кокшетауский городской суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя Управления строительства Акмолинской области, директору подрядной организации и специалисту, осуществлявшему экспертизу и технический надзор объекта. Их по п.2 ч.4 ст.189 УК РК приговорили к 7 и 8 годам лишения свободы.

Организатором преступления был признан директор подрядной организации при пособничестве специалиста технадзора.

"Осужденные похитили бюджетные средства на сумму более 50 млн тенге, выделенные на строительство многоквартирного жилого дома в Щучинске, подписав акты о завершении строительно-монтажных работ, которые были выполнены не в полном объеме", - пояснили в суде.

Постановлением коллегии областного суда предыдущий приговор был изменен.

Учитывая менее активную роль в совершении преступления и преклонный возраст (74 года), специалисту, осуществлявшему экспертизу и технический надзор объекта, снижено наказание до 2 лет лишения свободы. Также ему и директору подрядной организации назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе.

Приговор в отношении бывшего заместителя руководителя Управления строительства Акмолинской области оставлен без изменения.

"Вина доказана показаниями свидетелей и выводами судебно-строительной экономической экспертизы", - отметили в суде.

Суд признал несостоятельными доводы защиты о том, что часть работ не выполнена ввиду удорожания строительных материалов и проведения не предусмотренных проектно-сметной документацией дополнительных работ, так как они были опровергнуты в суде представленными стороной обвинения доказательствами.

Отметим, что согласно ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, если они совершены в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, когда они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В декабре прошлого года главный специалист аппарата акима Шагатайского сельского округа Западно-Казахстанской области предстал перед судом по обвинению в многомиллионном хищении. По делу вынесен приговор: экс-сотрудник получил 3 года лишения свободы.