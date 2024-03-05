"Заверяю: вы будете защищены от давления": премьер Бектенов обратился к будущим инвесторам

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства обратился к потенциальным инвесторам и пообещал им защиту от давления со стороны госорганов, передает NUR.KZ со ссылкой на кабмин.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, Казахстан нацелен на приток инвестиций и заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве с отечественным и зарубежным бизнесом.

Бектенов подчеркнул, что правительство стремится к созданию наиболее благоприятных условий для притока долгосрочных инвестиций.

"Хочу заверить, что правительство Казахстана гарантирует содействие каждому крупному инвестиционному проекту, нацеленному на открытие современных производств высокого передела, опережающее развитие информационных технологий, создание инновационных предприятий, способствующих динамичному прогрессу нашей страны", — отметил премьер-министр.

Он добавил, что инвесторам в Казахстане будут беспрепятственно предоставлять доступ к ресурсам, оказывать инфраструктурную и консультативную поддержку, помощь со сбытом продукции.

"Заверяю: вы будете защищены от какого-либо давления со стороны государственных и правоохранительных органов.

Напротив, в лице правительства вы найдете надежного и предсказуемого партнера. Для решения этих вопросов уже действует инвестиционный штаб. В конце прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев наделил его особыми полномочиями", — напомнил глава кабмина.

Он отметил, что Казахстан намерен реализовать и другие инициативы для увеличения притока отечественных и иностранных инвестиций. Среди них – применение принципиально новых подходов и стимулов для инвесторов в приоритетных отраслях экономики, налоговые преференции, исключение бюрократии и излишних требований к бизнесу.

"Убежден, что совместными усилиями мы сможем достичь значительных успехов в росте экономики Казахстана и обеспечить взаимовыгодное сотрудничество", — заключил Бектенов.

Напомним, о необходимости привлечения инвестиций в экономику Казахстана высказывался и глава государства в январском интервью газете "Egemen Qazaqstan". Токаев подчеркивал, что задачу привлечения инвестиций можно решить в том числе путем приватизации и возврата активов.

"Масштабные инвестиции способны "разогнать" экономику и сформировать новые точки роста. Поэтому моим указом недавно создан Инвестиционный штаб, наделенный широкими полномочиями для улучшения инвестиционного климата и качественной реализации инвестиционных проектов", - объяснял президент.

Отметим, согласно положению о Совете по вопросам привлечения инвесторов, инвестиционный штаб является консультативно-совещательным органом при правительстве Республики Казахстан. Задачами штаба являются: