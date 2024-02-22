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30 лет независимости Казахстана

"Казахстан потерял десятилетие": замглавы МНЭ высказался об исследовании Всемирного банка

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Деньги лежат на столе
Деньги. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге сената замглавы МНЭ Тимур Жаксылыков прокомментировал исследование Всемирного банка касательно Казахстана, где 2012-2022 годы названы потерянными для страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не возьму на себя давать оценку по поводу таких пафосных заявлений, что это потерянное десятилетие и так далее. Считаю, что это, наверное, слишком какие-то такие чрезмерные оценки. Вы знаете, что у нас на протяжении этого десятилетия был экономический рост – достаточно динамичный экономический рост, который прервался только однократно в связи с пандемией", – заявил Жаксылыков.

Он добавил, что справедливость оценки Всемирного банка в том, что в Казахстане действительно упали инвестиции в основные фонды.

"Мы недостаточно инвестируем в экономическое развитие. В целом, инвестиции – это единственная база для стабильного экономического роста. Мы инвестировали недостаточно, и у нас на сегодняшний день отношение инвестиций в основной капитал ВВП составляет порядка 15% – это недостаточно. Правительство ведет работу, сейчас готовят план действий, чтобы вывести рост инвестиций на какой-то стабильный и достаточно высокий уровень", – добавил вице-министр МНЭ.

Также вице-министра спросили о росте бедности в Казахстане и справедливости распределения природных богатств страны.

"Вы знаете, что механизм перераспределения общественного блага в любой экономике примерно одинаковый, он через налоговую систему происходит. Государство изымает часть дохода через налоги каких-то отраслей больше, каких-то отраслей меньше и распределяет это на другие отрасли. У нас этот механизм очень хорошо работает.

Кроме того, отличие экономики Казахстана от многих других стран в том, что у нас есть Нацфонд, в котором также доходы от горнодобывающих отраслей, от нефтянки собираются. (…) Природные недра Казахстана работают на экономику, они работают на население страны через механизмы бюджетного распределения и через механизмы Национального фонда", – добавил Жаксылыков.

Сегодня об исследовании Всемирного банка также в сенате высказался председатель Маулен Ашимбаев – он прокомментировал появление "зомби-компаний" в Казахстане.

"Очень интересное исследование, хотя там много стандартных вещей. Там есть разделы, которые достаточно глубоко анализируют наши экономики, и в том числе состояние бизнеса. Это представляет интерес. Они на несколько проблем нашего бизнеса и экономики указывают", – сказал он.

Напомним, что ранее Всемирный банк назвал 2012-2022 годы "потерянным десятилетием" для Казахстана.

"В то время, как замедление роста производительности является глобальной тенденцией, отсутствие роста производительности в Казахстане на протяжении десяти лет представляет серьезную проблему. В сущности, это было "потерянным десятилетием" для Казахстана", – отмечалось в докладе.

Как сообщается на официальном сайте Всемирного банка, организация управляется как своего рода кооперативное общество, акционерами которого являются 189 стран-членов.

Группа Всемирного банка является крупнейшим источником финансовой и технической помощи, оказываемой развивающимся странам по всему миру. Она состоит из пяти уникальных организаций, каждая из которых разделяет общую цель сокращения масштабов бедности и содействия устойчивому развитию.

Также отметим, что Пандемический фонд Всемирного банка выделил Казахстану безвозмездный грант на десятки миллионов долларов на здравоохранение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2062425-kazahstan-poteryal-desyatiletie-vitse-ministr-mne-vyskazalsya-ob-issledovanii-vsemirnogo-banka/

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