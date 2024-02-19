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30 лет независимости Казахстана

Всемирный банк безвозмездно выделил Казахстану миллионы долларов на здравоохранение

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Официальный запуск гранта Пандемического фонда
Официальный запуск гранта Пандемического фонда. Фото: пресс-служба Минздрава РК

Пандемический фонд Всемирного банка выделил Казахстану безвозмездный грант на десятки миллионов долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Астане состоялся официальный запуск гранта Пандемического фонда, средства из которого, по информации Минздрава РК, будут направлены на решение задач в области эпидемиологического надзора, пограничного контроля, лабораторной безопасности, раннего обнаружения и реагирования и обучения персонала.

Отмечается, что страновой офис ВОЗ в Казахстане будет координировать реализацию данного гранта в стране и обеспечивать общую техническую поддержку Минздрава РК.

"Казахстан стал одной из 36 стран Европейского региона ВОЗ, получившей страновой грант на сумму 19 млн долларов и мультистрановой грант на сумму 27 млн долларов сроком на три года", – добавили в ведомстве.

Добавим, что по информации на сайте Всемирного банка, в сентябре прошлого года совет управляющих Пандемического фонда утвердил гранты в рамках первого раунда финансирования, направленного на повышение устойчивости к будущим пандемиям в 37 странах в шести регионах.

Казахстан стал одной из 19 стран, которым Пандемический фонд предоставил грант в рамках первого конкурса заявок.

Пандемический фонд в рамках многостороннего партнерства обеспечивает целевой поток дополнительного долгосрочного грантового финансирования для укрепления важнейших потенциалов и возможностей профилактики, готовности и реагирования на пандемии (ПРП) в странах с низким и средним уровнем дохода.

По информации банка, Фонд мобилизовал 2 млрд долларов от 24 суверенных доноров и трех благотворительных организаций.

Фонд представляет собой совместную работу правительств, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), других учреждений ООН, многосторонних банков развития (МБР), глобальных инициатив в области здравоохранения, благотворительных организаций и организаций гражданского общества.

На сайте Всемирного банка говорится, что пандемия COVID-19 подчеркнула необходимость укрепления в Казахстане всех основных возможностей Международных медико-санитарных правил для снижения рисков будущих вспышек. В стране не проводилась совместная внешняя оценка (JEE), а результаты деятельности ветеринарных служб (PVS) датируются 2007 годом, однако в стране ведется ежегодный отчет о самооценке государства-участника (SPAR).

Грант Пандемического фонда в размере 19 млн долларов будет направлен на решение критических проблем в системе здравоохранения Казахстана. Грант позволит привлечь дополнительно 3 млн долларов в виде софинансирования и 36 млн долларов в виде соинвестиций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2061616-vsemirnyy-bank-bezvozmezdno-dal-kazahstanu-milliony-dollarov-na-zdravoohranenie/

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