"Абсолютно недостаточно": депутат предложил пересмотреть размер прожиточного минимума в Казахстане

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов на коллегии Минтруда и соцзащиты населения предложил пересмотреть размер прожиточного минимума, передает корреспондент NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов указал на необходимость изменения прожиточного минимума.

"Мы зачастую акцентируем внимание на минимальной заработной плате, это очень важно. МЗП, благодаря поддержке главы государства, значительно выросла. Я думаю, что в связи с тем, что будет новая методика, наверное, и размер МЗП тоже будет меняться", – сказал он.

Теперь, по его словам, есть необходимость пересмотреть и размер прожиточного минимума, так как от него зависит размер многих выплат.

"Мы хотели бы поставить вопрос по прожиточному минимуму. Многие выплаты как раз зависят от прожиточного минимума, поэтому, наверное, здесь нам необходимо и подумать об его уровне.

По пособиям по инвалидности и для других защищаемых категорий граждан. Если мы говорим о лицах с инвалидностью 1, 2 и 3 групп, здесь, конечно, 90 с чем-то тысяч тенге для первой группы – этого абсолютно недостаточно на сегодняшний день.

Понятно, что мы должны отдавать отчет в том, что все зависит от работы экономики, от доходной части бюджета. Но тем не менее, думаю, что мы должны работать сообща в этом направлении", – заявил депутат.

Напомним, прожиточный минимум для исчисления размеров базовых социальных выплат используется для исчисления пособий, в том числе по инвалидности, потере кормильца и так далее. С 1 января 2024 года прожиточный минимум (ПМ) также вырос на 7% и составил 43 407 тенге.

Также в декабре прошлого года глава Минтруда и социальной защиты населения рассказала о планах по пересмотру методики расчета минимальной заработной платы в Казахстане.