Доллар резко подешевел на бирже

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, сегодня курс доллара США упал более чем на 3 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

На данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 447,1 тенге. Со вчерашнего дня американская валюта подешевела сразу на 3,19 тенге.

Так, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 442,9-448 тенге, продажа – 448,5-450,5 тенге;

покупка – 442,9-448 тенге, продажа – 448,5-450,5 тенге; в Астане: покупка – 442,9-444,5 тенге, продажа – 448,5-449,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 447,7-448,2 тенге, продажа – 450-450,3 тенге;

покупка – 447,7-448,2 тенге, продажа – 450-450,3 тенге; в Астане: покупка – 443,5-447,5 тенге, продажа – 450,5-451,5 тенге.

При этом вчера доллар потерял 1,86 тенге, а за день до этого – сразу 2,23 тенге.