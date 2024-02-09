Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Доллар резко подешевел на бирже

Опубликовано:

Доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, сегодня курс доллара США упал более чем на 3 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

На данный момент стоимость одного доллара в Казахстане составляет 447,1 тенге. Со вчерашнего дня американская валюта подешевела сразу на 3,19 тенге.

Так, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 442,9-448 тенге, продажа – 448,5-450,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 442,9-444,5 тенге, продажа – 448,5-449,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 447,7-448,2 тенге, продажа – 450-450,3 тенге;
  • в Астане: покупка – 443,5-447,5 тенге, продажа – 450,5-451,5 тенге.

При этом вчера доллар потерял 1,86 тенге, а за день до этого – сразу 2,23 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2060159-dollar-snova-rezko-podeshevel-na-birzhe/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.