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Доллар резко подешевел на бирже в Казахстане

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Девушка считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар подешевел на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 7 февраля. Об этом свидетельствуют результаты торгов на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 452,14 тенге, снизившись на 2,23 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 447,8-451,5 тенге, продажа – 452,8-454 тенге;
  • в Астане: покупка – 447,8-449,5 тенге, продажа – 452,8-454 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 4515-452,2 тенге, продажа – 453-453,7 тенге;
  • в Астане: покупка – 447-450,5 тенге, продажа – 454,5-455 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2059686-dollar-rezko-podeshevel-na-birzhe-v-kazahstane/

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