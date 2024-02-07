Доллар резко подешевел на бирже в Казахстане

Доллар подешевел на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 7 февраля. Об этом свидетельствуют результаты торгов на официальном сайте KASE, передает NUR.KZ.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 452,14 тенге, снизившись на 2,23 тенге с момента последней сессии.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 447,8-451,5 тенге, продажа – 452,8-454 тенге;

покупка – 447,8-451,5 тенге, продажа – 452,8-454 тенге; в Астане: покупка – 447,8-449,5 тенге, продажа – 452,8-454 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам: