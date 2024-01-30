"К этому нужно постепенно приходить": глава МНЭ о повышении взносов ОСМС

На брифинге в правительстве главу Миннацэкономики попросили прокомментировать предложение Минздрава увеличить взнос в систему ОСМС для некоторых казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"К этому нужно постепенно приходить, потому что все социальные расходы государство не может нести, хотя мы являемся очень социально-ориентированным государством. Более 50% госбюджета уходит на социальные расходы и все обязательства выполняются.

Но понятно, что, как и в развивающихся и развитых странах, нужно, чтобы бизнес тоже нес социальную ответственность. И это нужно работникам, потому что тогда они будут больше защищены, больше будет выплат при наступлении страхового случая.

Я не то, чтобы позитивно, я отношусь к этому с пониманием (прим.автора – к повышению взносов по ОСМС). Но нужно смотреть, конечно же, нагрузку на бизнес", – заявил министр нацэкономики Алибек Куантыров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве предложили в пять раз увеличить максимальный доход, из которого удерживаются взносы и отчисления на ОСМС – до 50 МЗП. Сейчас проект закона находится на стадии обсуждения, которая продлится до 7 февраля, поэтому говорить о том, что новые ставки примут, пока рано.

Стоит также отметить, что пятикратное увеличение взноса по ОСМС коснется, вероятно, только работников с зарплатой более 850 000 тенге. Некоторые эксперты считают, что такое резкое повышение может негативно сказаться на казахстанских налогоплательщиках.

Между тем, систему ОСМС неоднократно критиковали за ее недостатки, среди которых недостаточная прозрачность работы, низкая доступность и качество предоставляемых медицинских услуг.

О том, сколько денег будут отдавать казахстанцы за ОСМС в 2024 году, мы писали здесь.