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"Нельзя просто так взять и ввести": Куантыров о налоге на вредную еду в Казахстане

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Алибек Куантыров
Алибек Куантыров. Фото: primeminister.kz

Сегодня на брифинге правительства министра нацэкономики Алибека Куантырова спросили о предлагаемом депутатами налоге на "вредную" еду в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МНЭ Алибек Куантыров заявил, что слышал о таком предложении.

"Думаю, здесь эмоционально подходить не стоит: все надо внимательно изучать. Потому что если будет определенный налог, то где-то может застопориться бизнес. Другое дело – когда вводятся какие-то ограничения по возрасту.

Не знаю, это надо внимательно изучать с экспертами и с бизнесом тоже. Решение должно быть взвешено.

(…) Это, понимаете, серьезный вопрос. Нельзя просто так взять и ввести (налог – прим. ред.), надо внимательно изучать", – заявил министр.

Он добавил, что при изучении возникнут дополнительные вопросы, в том числе вопрос о том, кто должен платить предлагаемый налог – потребители или производители продуктов.

Напомним, предложение о новом "налоге на еду" в Казахстане недавно озвучила депутат Бибигуль Жексенбай.

По ее мнению, так называемые "вредные" продукты нужно запретить в Казахстане, а нездоровую пищу и различные энергетические напитки с сахаров – обложить дополнительным налогом.

При этом ввести налог на вредные продукты в Казахстане уже предлагал депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в мае прошлого года.

Тогда он отмечал, что подобная практика распространена в мире и предложил также предоставлять ваучеры на полезные продукты для семей с низкими доходами в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2058227-nelzya-prosto-tak-vzyat-i-vvesti-kuantyrov-o-naloge-na-vrednuyu-edu-v-kazahstane/

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