5 млрд тенге хотели потратить на ненужные проекты в двух городах Казахстана

В Кызылорде и Кокшетау в результате принятых мер не допущено финансирование по неэффективным и нерациональным проектам на 5,1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в Кызылорде на очистку канала Сырдарьи было предусмотрено 5 млрд тенге. Однако из-за некачественной разработки проекта не было учтено, что после очистки русло реки из-за сильного течения и ветров обратно заиливалось и запесочивалось.

После вмешательства местного ДЭР неосвоенные средства в размере 3,7 млрд тенге направлены акиматом на другие цели.

А в поселке Станционный в Кокшетау, как отмечают в АФМ, планировали построить дом культуры на 160 мест за 1,4 млрд тенге, тогда как первоначальная стоимость проекта была 910 млн тенге, а в других более крупных населенных пунктах стоимость таких объектов существенно ниже.

В этой связи акиматом Кокшетау сейчас ведется работа по расторжению договора, а за счет высвободившихся средств будут профинансированы другие социально значимые проекты.

"Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по мониторингу строительства крупных объектов и инфраструктуры на предмет завышения стоимости", - добавили в ведомстве.