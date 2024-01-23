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Курс доллара продолжил падать на бирже в Казахстане

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Доллары
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам сегодняшних дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже курс американского доллара упал еще почти на 2,5 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

Сейчас стоимость одного доллара США на бирже составляет 446,03 тенге. Со вчерашнего дня американская валюта подешевела сразу на 2,43 тенге.

По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 441-445,9 тенге, продажа – 447-448,5 тенге;
  • в Астане: покупка – 441-443,5 тенге, продажа – 447-448,5 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка – 445,9-446,5 тенге, продажа – 447,8-448,1 тенге;
  • в Астане: покупка – 442-446 тенге, продажа – 450 тенге.

Напомним, вчера курс доллара упал на 1,35 тенге, опустившись ниже 450 тенге. При этом падение американская валюта показывала и в конце прошлой недели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2057079-kurs-dollara-prodolzhil-padat-na-birzhe-v-kazahstane/

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